تكريم فنان الكاريكاتير خالد كامل على هامش فعاليات ملتقى “المروج” بسموحة

تم تكريم فنان الكاريكاتير خالد كامل وذلك بحضور الدكتورة مروة السيد استشاري العلاج بالفن التشكيلي والمسرحي ورئيسة ملتقي “المروج”.

ويذكر أن الدكتورة مروة السيد تحملت مسؤلية هذا العرس الكبير دون مساعدة أو مساندة أو دعم من أحد ولكن كان تحملها بالكامل بذاتها فقط “معنويا وماديا” لاظهار وتسليط الضوء علي مواهب وقدرات…. أحبابنا من ذوي الهمم.



وتم عرض كافة أنواع الفنون، من صناعات يدوية (هاند ميد) وفنون تشكيلية وفنون شعبية واستعراضات راقصة وفلكلورية وعروض مسرحية وكورال.

وبحمد الله نجح هذا العرس الكبير بشهادة ا.د.نجدة ماضي عميدة كلية التربية النوعية بالإسكندرية والتي شهدت حفل الافتتاح

وشهد بذلك أيضا جميع السادة الحضور من الضيوف وأولياء أمور المشتركين في العروض الفنية المختلفة.





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