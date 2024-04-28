شقيقة رونالدو تثير ضجة بالأبيض الجريء



شاركت كاتيا أفييرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" أحدث إطلالاتها.

وظهرت "كاتيا" بإطلالة جذابة ومثيرة ،مرتدية فستانا باللون الأبيض، حيث تميز الفستان بقصته الضيقة التي أبرزت منحنيات الجسم بطريقة جريئة، واعتمدت على تسريحة شعر مميزة، نالت اعجاب متابعيها.

وتتميز شقيقة النجم البرتغالي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يذكر أن نادى النصر السعودي، تعاقد فى يناير 2023، مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.