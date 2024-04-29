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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعدى على مسنة.. قرار عاجل ضد سباك حدائق القبة

صدى البلد

 

 

جدد قاضي المعارضات حبس سباك 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالتعدي مسنة في حدائق القبة.

تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من العثور على سيدة متوفاة داخل مسكنها بأحد العقارات بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لإحدى السيدات "مُسنة" وبها جروح متفرقة وتبين بعثرة محتويات الشقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سباك له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المرج ، تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول .

وأقر المتهم بأنه توجه للشقة محل سكن المجنى عليها بدعوى صيانة السباكة وتعدى عليها باستخدام "مزهرية" على رأسها حتى سقطت أرضاً وأن الهاتف المضبوط بحوزته خاص بالمتوفاة "قام بسرقته" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

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