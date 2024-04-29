عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الاتصالات: "مركز البيانات" يقدم خدمات رقمية للمواطنين بشكل مبسط وسريع

صدى البلد

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أن مركز البيانات والحوسبة السحابية، يهدف إلى تقديم خدمات رقمية بشكل مبسط وسريع للمواطنين.


وبين وزير الاتصالات في تصريحات خاصة متلفزة مساء الأحد، أن حجم البيانات المقدمة للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية تصل إلى 170 خدمة.. لافتا في الوقت ذاته إلى أن لاستضافة هذا الكم الهائل من البيانات والقدرة على تقديم الخدمات بشكل مرقمن يتطلب أجهزة حاسبات ومعدات تخزين بيانات وتطبيقات لساعات ضخمة ومعقدة فى تركيبها وبنائها وهو ما يتطلب مراكز بيانات عملاقة لتستضيف هذه الحواسب والتطبيقات.

وأوضح أن مراكز البيانات العملاقة تستضيف بها عدد ضخم من أجهزة الحاسبات وهذه المنظومة من الحاسبات والتطبيقات هى السحابة الحوسبية، والتى تضم معلومات الدولة والمواطن.

رقمنة 400 مليون ورقة من ملفات الدولة 

وأشار إلى أنه تم رقمنة 400 مليون ورقة من ملفات الدولة وحفظها، فضلا عن التطبيقات التي تخدم المواطن.. مشددا في الوقت نفسه على أن المواطن سوف يستفيد من خدمات أكثر دقة واستمرارية وثبات من خلال وجودها في مراكز بيانات عملاقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

مبروك لأهالي الجيزة.. افتتاح 3 محطات مترو جديدة خلال أيام | صور

بعد المشادة مع كلوب| ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح

37500 للطن.. انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وعز يفقد 4500 جنيه

يعاقب فورا .. خالد الغندور يفتح النار علي نجم الزمالك

بكلمات قاسية.. ميدو ينتقد تصرف مصطفى شلبي

حركة بذيئة.. هل يوقع الزمالك عقوبة ضد مصطفى شلبي أم يفعلها كاف؟

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

وجدي بوعزي: الترجي قادر على الفوز بأفريقيا ومعلول أصبح من رموز الأهلي

بينهم طفل 5 أيام.. استشهاد 7 أشخاص في قصف منزل بـ رفح|شاهد

أطول نهر تحت الأرض وعمره 250 مليون سنة.. ما قصته؟

وزير الاتصالات: "مركز البيانات" يقدم خدمات رقمية للمواطنين بشكل مبسط وسريع

أرخص بـ 100 ألف جنيه.. اركب سيارة موديل 2024 بحالة الزيرو

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش حتصدق سعره.. هاتف Infinix GT 20 Pro بإمكانيات خارقة لمحبي الألعاب

فستان لافت.. درة تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

شاهد صور زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر تثير السوشيال ميديا

بإطلالة بسيطة .. ابنة ماجد المصري تبرز رشاقتها في أحدث ظهور

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ