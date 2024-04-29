وزير الاتصالات: "مركز البيانات" يقدم خدمات رقمية للمواطنين بشكل مبسط وسريع

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أن مركز البيانات والحوسبة السحابية، يهدف إلى تقديم خدمات رقمية بشكل مبسط وسريع للمواطنين.



وبين وزير الاتصالات في تصريحات خاصة متلفزة مساء الأحد، أن حجم البيانات المقدمة للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية تصل إلى 170 خدمة.. لافتا في الوقت ذاته إلى أن لاستضافة هذا الكم الهائل من البيانات والقدرة على تقديم الخدمات بشكل مرقمن يتطلب أجهزة حاسبات ومعدات تخزين بيانات وتطبيقات لساعات ضخمة ومعقدة فى تركيبها وبنائها وهو ما يتطلب مراكز بيانات عملاقة لتستضيف هذه الحواسب والتطبيقات.

وأوضح أن مراكز البيانات العملاقة تستضيف بها عدد ضخم من أجهزة الحاسبات وهذه المنظومة من الحاسبات والتطبيقات هى السحابة الحوسبية، والتى تضم معلومات الدولة والمواطن.

رقمنة 400 مليون ورقة من ملفات الدولة

وأشار إلى أنه تم رقمنة 400 مليون ورقة من ملفات الدولة وحفظها، فضلا عن التطبيقات التي تخدم المواطن.. مشددا في الوقت نفسه على أن المواطن سوف يستفيد من خدمات أكثر دقة واستمرارية وثبات من خلال وجودها في مراكز بيانات عملاقة.