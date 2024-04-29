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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن يونس: جوميز رجل مباراة الزمالك ودريمز

جوميز
جوميز

أشاد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق بالبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك وإدارته لمباراة دريمز الغاني في إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن البرتغالي جوزيه جوميز رجل مباراة الزمالك ودريمز الغاني والفريق استحق الفوز والتأهل إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية "


وتابع يونس:" سيف الجزيري قدم آداءً جيدًا أمام دريمز رغم عدم التسجيل وتسبب في خطورة على مرمى الفريق الغاني ".

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