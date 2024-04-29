رضا عبد العال: جوميز غير مقتنع بمحمد شحاتة

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لن يحصل على فرصته كاملة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" ما علمته أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك غير مقتنع باللاعب محمد شحاتة ولن يكون ضمن حساباته الفنية في الفترة المقبلة ".

وتابع:" محمد شحاتة لاعب جيد وله مستقبل كبير داخل نادي الزمالك واتمني أن يحصل على الفرصة كاملة ".