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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الأهلي أصبح فخرًا بإنجازاته وأرقامه القياسية

الاهلى
الاهلى

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بتأهل الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية إلى نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، بعدما تخطى الفريقين مواجهتي مازيمبي الكونغولي ودريمز الغاني.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الأهلي أمام مازيمبي قدم ملحمة كروية كلها إصرار وقوة وتكتيك عالٍ، واستطاع أن يقهر منافس قوي، وأصبح الأهلي في إفريقيا هو (بابا الشغلانة) والفارق أصبح كبير بينه وبين أي فريق آخر على المستوى القاري بعد الوصول للنهائي الخامس على التوالي، والتتويج بثلاثة ألقاب، والبطولة الوحيدة التي خسرها بفعل فاعل أمام الوداد المغربي".

وأضاف: "الأهلي وصل لـ20 مباراة قارية دون خسارة، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني الذي يحقق انتصارات كبيرة، وأصبح هناك ضحايا للمارد الأحمر، والأهلي حقق فوزًا كبيرًا، وضحكت كثيرًا بعد تشكيك البعض بصعود الفريق بحجة عدم احتساب هدف لـ مازيمبي، لكن كنت واثق حتى لو سجل الضيوف هدف، سيكسب الأهلي بثلاثة أهداف، لا يجوز التشكيك في انتصارات الأهلي، الذي وصل للنهائي القاري للمرة الخامسة على التوالي، لأنه أصبح فخر للأندية المصرية والعربية والافريقية".

وزاد: "الأهلي لقن مازيمبي درسا قاسيًا، رغم المضايقات وتعطيل الفار في ملعبهم، لكن رد المارد الأحمر بقوة في الملعب بنجومه من أول مصطفى شوبير حتى محمد هاني ومعلول ومنعم وربيعة وكوكا واكرم توفيق وعمرو السولية وبيرسي تاو ووسام أبوعلي وأحمد عبدالقادر، ولاعبي الأهلي لا يعرفون الاحتفالات إلا وهم جالسون على منصات التتويج، سنجد أن هناك حاليا حالة تركيز فقط داخل أعين اللاعبين، الذين يبحثون فقط عن الكأس".

وواصل: "الأهلي سيواجه الترجي ذهابا في رادس، والإياب في القاهرة، وواثق في قدرة الأهلي على حصد اللقب وسط 80 ألف مشجع".

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