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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن يونس يشيد بتأهل الأهلي والزمالك.. ويحذر من صناع الفتن

الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك

أكد أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، أن جوزيه جوميز مدرب الفريق الأبيض أدار لقاء دريمز الغاني بشكل جيد، وكل اللاعبين كانوا في حالة جيدة، مشيرا إلى أن معظم عناصر الزمالك لعبوا بشكل مميز.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "درجات تأقلم سامسون تزيد عندما يلعب مع الزمالك في الكونفدرالية، وكان هناك حالة تألق واضحة لكل عناصر الهجوم، وعودة فتوح وزيزو منحت الفريق قوة كبيرة، والمستوى الجماعي تطور بشكل كبير، وأصبح هناك تفاهم كبير بين اللاعبين، وارضية الملعب كانت سيئة وأثرت على الفريقين".

وأضاف: "أداء الزمالك كان جيدًا وقدم مستوى رائع، وكذلك النادي الأهلي لعب بشكل مميز أمام مازيمبي، ونهائي البطولتين القاريتين بين أندية عربية، والقطبين لديهما القدرة على التتويج بالألقاب القارية على حساب الترجي ونهضة بركان".

وواصل: "يجب الاستعداد بقوة لنهائي البطولات من الأهلي والزمالك، واغلاق صفحة نصف النهائي، ويجب عدم الاستهانة مطلقا بقدرات الترجي التونسي ونهضة بركان المغربي".

وأكمل يونس: "وجود مباراة الإياب في القاهرة، شئ جيد للفريقين، والأهم هو ضرورة تحقيق نتيجة جيدة في الذهاب، لكن مواجهة أندية شمال إفريقيا صعبة لأنها فرق لا تستسلم وقادرين على صناعة المفاجآت".

وزاد: "وسام أبوعلي مهاجم مميز، والأهلي وجد أخيرا مهاجم مناسب لقيادة هجومه، ويظل علي معلول واحد من أبرز نجوم القلعة الحمراء بسبب درجة انتاجه داخل الملعب، ومساهمته في انتصارات الفريق الأحمر، وعلى الجانب الآخر سامسون كان نجمًا للزمالك في لقاء دريمز وسط الضغوط التي تعرض لها".

وأضاف: "لازال هناك وقت على النهائي، ولابد من التحضير جيدًا من جانب الأهلي والزمالك، ونهائي الكونفدرالية اختبار صعب جدا لـ جوميز، وعلينا أن نبارك للفريقين مؤقتا".

وأشار إلى أن السوشيال ميديا سبب الأزمات في ظل وجود (صناع الفتن)، وبعض اللاعبين أيضا تصرفاتهم غير مقبولة، ولن ندافع عن أي لاعب يتصرف بشكل خاطئ. مبديا استيائه من قيام البعض بإثارة الجماهير وصناعة فتنة، الذين يحاولون تصدير الأزمات والفتن، مطالبا اللاعبين بأن يكونوا على قدر المسئولية.

وأوضح: "تصرف مصطفى شلبي كان خاطئ، فلماذا قام بخلع التشيرت وكان من الممكن أن يتعرض للطرد والفريق مقبل على نهائي بطولة، هناك تصرفات غير مقبولة، ولا يجوز أن يخرج اللاعبين بعد كل مباراة للدفاع عن أنفسهم، وكل لاعب عليه الالتزام في الملعب فقط".

وتابع: "نجد الكتائب الالكترونية في الفترة الأخيرة تقوم بتحويل لاعبين إلى نجوم في المباريات رغم أنهم الأسوأ في الملعب، وهناك لاعبين تتقاضى أموالًا كثيرة وهم لا يستحقوها".

وأضاف: "يجب أن يحافظ اللاعبين على الأجواء الجيدة بعيدًا عن التصرفات الغير مقبولة، وأتمنى أن يذهب الناديين إلى النهائي وهم في أفضل مستوياتهم بعيدا عن صناعة الفتن التي سيحاول البعض تصديرها لتشتيت اللاعبين والجماهير".

وأتم: "أتمنى أن يجتمع الناديين في استاد العاصمة الإدارية وهما يلعبان بطولة السوبر الافريقي بعدما يجلبان لمصر بطولتي الكونفدرالية ودوري الأبطال".

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