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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن عبد العزيز: نجاح الزمالك أمام دريمز الغاني جاء بسبب الشخصية

الزمالك
الزمالك

أكد أيمن عبدالعزيز نجم نادي الزمالك السابق، أن شخصية الفريق ظهرت بقوة أمام دريمز الغاني في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، بعد استشعار الخطر.

وتابع عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك خرج بتعادل مخيب في مباراة الذهاب وذلك بسبب غياب إحراز الهدف المبكر وهو ما جعل هناك سرعة للتهديف".

وأضاف أيمن عبدالعزيز: "جوزيه جوميز أجاد في التبديلات خلال اللقاء، ولا أستطيع تقييم تجربته مع الفريق، إلا في حال تحقيق لقب الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم".

وقال مدرب منتخب مصر السابق: "الفريق هو النجم خلال اللقاء، ورغم نتيجة الذهاب السلبية وارتفاع عامل الجو في الإياب، لكن كان هناك رجولة في الملعب وإصرار على التأهل".

واستطرد: "حافز الزمالك بدأ يرتفع بعد التأهل للمباراة النهائية، وقادر على عبور عقبة نهضة بركان المغربي في النهائي، وقادر على تعديل موقفه في الدوري".

واختتم أيمن عبدالعزيز: "لا أرى مشكلة في احتفال مصطفى شلبي، ولكن أعيب عليه خلع قميصه والحصول على إنذار قد يعرضه للإيقاف عن إياب نهائي البطولة حال حصوله على إنذار في الذهاب".

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