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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: سامسون أكثر لاعب تعرض للظلم في الزمالك

سامسون
سامسون

عبر الإعلامي أحمد حسام ميدو عن سعادته بتأهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على دريمز الغاني في نصف النهائي.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية "المحور": "أبارك للزمالك على التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية".

وكان الزمالك قد فاز على دريمز الغاني بنتيجة 3 – 0 في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب بابا يارا في غانا، ليتأهل لمواجهة نهضة بركان في النهائي الإفريقي.

وتابع: "التتويج بالبطولة الإفريقية سيكون الأساس والأرضية لنجاح مجلس إدارة نادي الزمالك في الفترة القادمة".

وتابع: "تلك البطولة ستكون واحدة من أهم البطولات التي شارك فيها الزمالك خلال الفترة الماضية".

وأردف: "أوجه شكر خاص لسامسون، فهو أكثر لاعب تعرض للظلم داخل الزمالك،  وجوميز قام بتوظيفه بشكل جيد في المباراة".

وذكر: "أوسوريو كان يعامل سامسون بشكل سئ وقد يكون النقطة الفاصلة في تتويج الزمالك بالبطولة الإفريقية".

وأتم: "عدم تتويج الزمالك  بالكونفدرالية هي فكرة قاتلة لجمهور".

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