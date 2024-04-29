"الأهرام": تعزيز التكامل العربي على جميع المستويات أولوية لمصر

أكدت صحيفة "الأهرام" أن مصر تضع ضمن أولوياتها تعزيز التكامل العربي على جميع المستويات، باعتبار أن ذلك يمثل ضرورة لا غنى عنها في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، والتي تفرض تداعيات مباشرة على أمن ومصالح الدول العربية.

وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الإثنين/ بعنوان "التكامل العربي أولوية مصرية"- أنه في هذا السياق، مثل اللقاء الذي عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في الاجتماع السادس للبرلمان العربي -الذي عقد في القاهرة- فرصة لتأكيد أهمية التكامل العربي، إذ إن هذا النمط من العلاقات البينية العربية يمكن أن يكون مدخلا رئيسيا لتحقيق أهداف عديدة.

وأضافت أن أبرز هذه الأهداف يتعلق بتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات التي تفرضها تلك التطورات، فضلا عن المشاركة بقوة في الجهود التي تبذل للوصول إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وما يرتبط بها من تصعيد بمستويات مختلفة على جبهات إقليمية متعددة، كاد يتسبب في اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق بين إيران وإسرائيل.

ورأت "الأهرام" أن البرلمانات العربية يمكن أن يكون لها دور بارز فيما يعرف بالدبلوماسية البرلمانية التي أثبتت نجاحها في تعزيز القدرة على الوصول إلى تلك التسويات، في ظل الجهود التي تبذلها في الاجتماعات والمنظمات الدولية، والتي تشرح من خلالها وجهات النظر العربية في الأزمات المختلفة وسبل الوصول إلى حلول لها، بشكل يساعد في تقليص حدة التأثيرات السلبية التي تنتجها في النهاية.

واعتبرت الصحيفة أن توسيع نطاق التعاون بين البرلمانات العربية يمكن أن يساعد الدول العربية على مواكبة التطورات في المجالات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بقضايا مثل الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي، فضلا عن دوره في تعزيز قدرة الدولة الوطنية على التعامل مع التحديات التي تؤثر على الاستقرار والأمن الإقليمي، والتي يأتي في مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والنزاعات الداخلية.