"محدثو مصر عبر العصور ومروياتهم" رسالة ماجستير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق

حصلت الباحثة "نشوى عبدالعزيز المتولي" المعيدة بقسم الحديث وعلومه بكلية حياة ابو غالي الازهرية للبنات جامعة الازهر بالعاشر من رمضان على درجة الماجستير بتقدير امتياز عن رسالتها والتي جاءت بعنوان "محدثو مصر عبر العصور ومروياتهم" والتي تم مناقشتها بكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالزقازيق.



تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور محمد سليم عضو مجلس الشيوخ واستاذ مساعد الحديث وعلومه «مشرفا عاما» والدكتور محمود عمر هاشم أستاذ الحديث وعلومه «مناقشًا من الداخل» والدكتور عبدالغفار عبدالستار أستاذ الحديث وعلومه «مناقشًا خارجيًا».

وقررت اللجنة منح الباحثة نشوى عبدالعزيز المتولي، درجة الماجستير بإمتياز، وسط إشادة كبيرة بموضوع الرسالة وأهميتها، وذلك بحضور الشيخ سعيد عامر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، والدكتورة هند حازم عضو مجلس النواب، وعبير عبدالعزيز عضو مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، وعدد من الطالبات بالكلية واسرة وأصدقاء الباحثة.



تناولت الرسالة توضيح محدثو مصر عبر العصور ومروياتهم بطريقة منظمة وعلميّة ومفيدة للباحثين فى علم الحديث وما تميزت به مصر الكنانة من علماء فى علم الحديث ومروياتهم والحديث عن دور مصر في خدمة الإسلام والذي لم يكن متوقفا عند دفع الهجمات عن الأمة؛ وإنما شمل دورها في حمل علوم هذا الدين، ورعايتها جيلا بعد جيل، وأظهرت الرسالة دور مصر في خدمة السنة النبوية المشرفة خصوصًا عبر التاريخ، لطالما لم ينل هذا الجانب القدر الكافي من البيان والإيضاح، وكذلك ثقل هذا الدور وقدره وأثره عبر الأجيال ومر القرون.

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