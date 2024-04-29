انحراف طائرة عن المدرج الرئيسي بمطار الملك خالد الدولي في السعودية

شهد مطار اللك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض حادثة انحراف طائرة تابعة لشركة "ناس" للخطوط الجوية، قادمة من الدوحة، عن مسارها على المدرج الرئيسي.

وجاء في بيان توضيحي من المطار: "أنه في يوم الأحد الساعه 19:34 أثناء هبوط رحلة طيران ناس رقم XY224 القادمة من الدوحة انحرفت الطائرة عن المدرج الرئيسي وتوقفت في الممر الأرضي المجاور مروراً بالمنطقة الترابية العازلة بينهما".

وأضاف: "بعد التأكد من سلامة الركاب وسلامة الطائرة أكملت الطائرة مسيرها إلى الموقف المخصص لها وتم نزول الركاب بسلام والاطمئنان على صحتهم من خلال إدارة المطار".

وتابع: "توضح إدارة مطار الملك خالد الدولي للجميع بأنه ولله الحمد لا يوجد أي إصابات بين الركاب، وجاري استكمال الإجراءات النظامية اللازمة".

من جهته، أعلن "المركز الوطني لسلامة النقل" في المملكة عن تلقيه "بلاغاً مساء الأحد يفيد بتعرض طائرة من طراز ايرباص A320 مشغلة من قبل طيران ناس لواقعة انحراف عن المدرج بعد الهبوط مباشرة على أحد مدرجات مطار الملك خالد الدولي".

وأضاف المركز أن ذلك "أدى إلى تجاوز الطائرة لحدود المدرج واصطدامها بأحد اللوحات الإرشادية الجانبية ومن ثم توقفها على مدرج المرور المحاذي".

وأكد أن فريقاً متخصصاً من المركز باشر عملية جمع المعلومات تمهيداً للبدء في إجراءات التحقيق وذلك للكشف عن ملابسات وظروف الواقعة.