عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين بسنت مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الكتان المصري.. موسم جديد من حصاد النبتة الأكثر فائدة".

وذكر التقرير، أن موسم حصاد الكتان بمثابة عيد للفلاحين، فهو أحد أهم المحاصيل الزراعية الموجودة في مصر والتي تعبر عن التاريخ المصري القديم، ولأن جدواه الاقتصادية مرتفعة ويمثل عائدا مهما جدا بالنسبة للمزارعين، فإن الدولة المصرية قررت توسيع الرقعة الزراعية على محافظات الجمهورية ووصلت إلى نحو 48 ألف فدان.

وحضرت كاميرا البرنامج في محافظة الدقهلية لتغطية حصاد موسم الكتان، والتقت بعدد من المزارعين، وقال الحاج محمد قنديل إن زراعة الكتان طيبة جدا ويبارك الله فيها وبسببها يجرى توفير فرص عمل كثيرة، إذ يبدأ الموسم في شهر سبتمبر، ويتم حصاده ودراسة الكتان وعطنه وتصنيعه وفي النهاية يتم بيع المنتج.

وأكدت المهندسة فاطمة مرسي اختصاصية زراعة كتان بالمحافظة، أن المحافظة كان مستهدفها بسيطا للغاية منذ سنوات، ولكن في السنوات الأخيرة أصبح الإقبال كبيرا، وفي هذا العام زرعت المحافظة 10 آلاف فدان بالكتان لأول مرة بسبب الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للمنظومة.

