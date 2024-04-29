لمحبي التميز والشياكة.. اشتري موبايل فان جوخ الشبابي بسعر أقل من iPhone

أطلقت شركة نوبيا في وقت سابق من اليوم هاتف Z60 Ultra Starry Night Edition بكميات محدودة في الأسواق العالمية. ولسوء الحظ ، يبدو أن المخزون قد نفد بمجرد عرضه للشراء.

علاوة على ذلك ، تم الإعلان عن إصدار Starry Night بأنه إصدار محدود في السوق العالمية ، لذلك لا تخطط العلامة التجارية لإعادة تخزينه. إذا فاتتك فرصة شراء الجهاز ، فلا تقلق ، لا يزال إصدار Nubia Z60 Ultra Starry Night Collector Edition متاحًا على موقع Giztop مقابل 999 دولارًا مع شحن عالمي.

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مواصفات Nubia Z60 Ultra Starry Night Edition:

بصرف النظر عن العمل الفني على ظهر الهاتف على غرار لوحات فان جوخ ، فإن إصدار Starry Night Edition يشبه إلى حد كبير هاتف Z60 Ultra العادي. يحتوي على معالج Snapdragon 8 Gen 3 SoC مع ذاكرة RAM من نوع LPDDR5x ، ومساحة تخزين UFS 4.0 ، ويعمل على نظام MyOS 14 المستند على Android 14. يتميز الهاتف بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.8 بوصة بدقة 2480 × 1116 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

يحتوي على بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم للشحن السلكي بقوة 80 وات ومقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68. يتضمن إعداد الكاميرا مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل ومستشعرًا فائق الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوكوب Periscope بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب 3.2x. للصور الشخصية ، توجد كاميرا أمامية تحت الشاشة بدقة 12 ميجابكسل.