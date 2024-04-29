أقامت شركة HMD Global مؤخرًا حدث إطلاق في كينيا ، حيث قدمت أجهزة جديدة مثل هاتف HMD Pulse الذكي ونوكيا 225 4G، يبدو أنهم يستعدون لإطلاق هاتف نوكيا آخر تم تسريبه في ملصق إطلاق.

الهاتف الذي نتحدث عنه هو نوكيا 3210 (2024). نعم ، يبدو أن شركة HMD تعيد إصدار هاتف نوكيا 3210 الأيقوني الذي حقق نجاحًا كبيرًا في أواخر التسعينيات ؛ ولكن هذه المرة مع تحديثات حديثة ، بعد 25 عامًا.

يظهر الملصق المسرب الهاتف باللون الأزرق الرائع، بينما يشبه شكل جسمه نوكيا 6310 ، لا تزال أبعاد الهاتف الدقيقة غير واضحة.

نوستالجيا..Nokia تستعيد أفضل هواتفها في التسعينيات من جديد

ومع ذلك ، تستحق HMD الثناء على التمسك بعناصر التصميم الكلاسيكية. يحافظ هاتف نوكيا 3210 (2024) الذي تم تجديده على جوهر النموذج الأصلي ، والذي يمكن رؤيته في تفاصيل مثل تخطيط الزر المألوف. لكن ظهر الهاتف يتميز بمظهر أكثر عصري.

لا يزال شعار نوكيا الشهير في مكانه الصحيح ، لكنك تحصل الآن على كاميرا خلفية لم تكن موجودة في الطراز الأصلي. ولكن يبدو هذا وكأنه إضافة ضرورية لهاتف عام 2024 ، حتى لو تعارض قليلاً مع المظهر الكلاسيكي للهاتف 3210 الأصلي.

نوستالجيا..Nokia تستعيد أفضل هواتفها في التسعينيات من جديد

هناك أيضًا شعار HMD في الأسفل. بينما قد لا يعجب ذلك بعض عشاق نوكيا ، فإنه أمر مفهوم حيث تسعى HMD إلى تحقيق بعض التعرف على العلامة التجارية.

كما تلمح الصورة الترويجية إلى ميزات مثل عمر بطارية طويل ، وبلوتوث ، واتصال 4G لهاتف نوكيا 3210 (2024). ومع ذلك ، لا تزال تفاصيل أخرى غير معلنة.

من المتوقع إطلاق هاتف نوكيا 3210 (2024) في وقت ما في شهر مايو.