مركز تدريب هيئة الطاقة الذرية يتسلم شهادة الأيزو ISO 21001: 2018

تسلم الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية من الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعتماد شهادة الأيزو ISO 21001: 2018



وتشمل الشهادة إعتماد مركز التدريب بالهيئة في مجال ضمان جودة البرامج التدريبية والتطبيق الفعال لنظام توافق المؤسسات التعليمية والتدريبية مع المعايير الدولية وذلك في مجالات التدريب على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.



وقد أعرب الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة عن سعادته بتحقيق مركز التدريب بالهيئة لهذا الانجاز خاصة أن المركز يقوم بتنظيم و الأشراف على جميع البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها الهيئة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ، كما أن نجاح المركز يعكس نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة وإدارة الجودة بالهيئة والتي تدعم ثقافة التميز المؤسسي على مستوي كافة مراكز الهيئة وتحقيق المعايير القياسية للحصول على التقييم الدولي المتميز في مختلف مجالات العمل والبحوث والخدمات المختلفة لخدمة المجتمع .



وقال الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأن مركز التدريب يقوم بتنفيذ مجموعة متميزة من البرامج التدريبية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها في البيئة والزراعة والصناعة والطب ويتم تنفيذها بواسطة علماء الهيئة كما يتم التدريب العملي بمعامل ومنشأت الهيئة وهو يفيد جميع جهات الدولة بالإضافة للقطاع الخاص ، كما أوضح أن من أهم أنشطة المركز هو برنامج التدريب الصيفي والذي تقوم الهيئة بتنفيذه كل عام لطلبة الجامعات المصرية والذي يعد أضخم برنامج تدريب صيفي على مستوى مصر والشرق الأوسط حيث استقبل العام الماضي حوالي 1700 طالب.

