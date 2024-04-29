عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة: رفع كفاءة محطة الفرز الوسيطة بنويبع لاستقبال 15 طن يوميًا

صدى البلد

شاركت وزارة البيئة مع فريق التنمية المحلية في التسليم الابتدائى لمحطة الفرز الأولى بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وذلك من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام الأعمال بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات البنية التحتية التى تم الانتهاء منها، إلى منظومة المخلفات على مستوى المحافظات. 

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم رفع كفاءة المحطة الوسيطة بمدينة نويبع، والتى تقع على مساحة حوالي 3700 متر مربع لاستقبال 15 طن يومى لتخدم مناطق (نويبع - الترابين - المزينة - الميناء - المخيمات)، بتكلفة إجمالية تخطت خمسة مليون جنيه، بهدف رفع كفاءة التشغيل، وزيادة طاقة العمل داخل الموقع وتعظيم الاستفادة من المخلفات الواردة للمحطة.

وأضافت وزيرة البيئة أن ذلك يأتى بهدف دعم البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، والحد من الآثار الضارة على الصحة.

جدير بالذكر أن ذلك يأتى في إطار العقد الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة القومية للإنتاج الحربي) لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.

f3e46982-97ba-41b8-b2d1-33e473c1f2e4
f3e46982-97ba-41b8-b2d1-33e473c1f2e4
434eadb3-703b-46ff-a92a-cf98a27b4e77
434eadb3-703b-46ff-a92a-cf98a27b4e77
b7b74d51-143f-45bd-9b97-97db6f6342e2
b7b74d51-143f-45bd-9b97-97db6f6342e2
c87ceb79-6449-4b89-8ad4-8df232545057
c87ceb79-6449-4b89-8ad4-8df232545057

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد.. الرياح تضرب المحافظات مساء اليوم

مرتضى منصور أمام المحكمة بتهمة سب موظفة

غضب كبير في الأهلي تجاه السولية والشحات.. وجلسة عاجلة من الخطيب.. تفاصيل

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 | تفاصيل هامة للمستحقين

ترشيحاتنا

أبو الغيط يدعو أسواق المال العربية للاهتمام بموضوع الذكاء الاصطناعي ووضع سياسات لتوطينه

ميدو: سامسون أكثر لاعب تعرض للظلم في الزمالك

بتهمة سب موظفة..مرتضى منصور يواجه الحبس 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه

مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في تصادم بين ميكروباص ونقل بالمنيا

هل من صلى ركعتي الشروق يجب عليه صلاة الضحى؟.. 7 حقائق ينبغي معرفتها

رضا عبد العال: هدف مازيمبي كان سيحتسب لو للأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحدث أثناء النوم..تعرف على سبب ألم يشعر به الأطفال في سن العاشرة

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

أسود مكشوف.. نانسي عجرم تستعرض رشاقتها بفستان جريء

تطبيقات أساسية طال انتظارها تعتزم شركة آبل تحديثها في هواتف آيفون..فما هي؟

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ