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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إجراء مباحثات موسعة بين الوفد الأمني المصري و حركة حماس بالقاهرة اليوم

صدى البلد

أكد مصدر مصري رفيع المستوى أنه من المقرر إجراء مباحثات موسعة بين الوفد الأمني المصري ووفد من حركة حماس  بالقاهرة اليوم. 

وذلك بحسب قناة القاهرة الإخبارية . 

وكانت قد ذكرت صحيفة "الشرق" السعودية، أن وفدا من حركة حماس سيزور القاهرة  لبحث الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وبحسب التقرير فإن "الاقتراح الجديد يتضمن التقدم في مسألة عودة النازحين وعدد وفئات الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل الأسرى الإسرائيليين".

كما نص المقترح الجديد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سوف تبتعد مسافة كافية عن الطريق التي سيسلكها النازحون العائدون إلى شمال القطاع.

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