مدبولي: 70% من البنية التحتية بغزة تم تدميرها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ما يحدث في قطاع غزة هد تدمير جماعي، فقد تم تدمير المباني والمستشفيات، وأكثر من 70% من البنية التحتية تم تدميرها.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جلسة حوارية بشأن الوضع في غزة على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أنه في حالة وقف النار والتخطيط لإعادة قطاع غزة، فنحن في حاجة لعقود من الزمن لكي نعود لما كان الوضع عليه قبل الـ 7 من أكتوبر.

ولفت إلى أن مصر تقدم دعم كبير لقطاع غزة، موضحة أن حوالي 85% من كل المساعدات التي دخلت قطاع غزة تم تجميعها من قبل مصر والمجتمع المدني المصري.