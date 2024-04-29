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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مرصد الأزهر يستقبل السفير السنغافوري بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون

صدى البلد

استقبلت الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، السيد/ دومينيك جوه السفير السنغافوري بالقاهرة، والسيد/ محمد سيد الجنيد مسؤول ملف الطلاب السنغافوريين في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، وكذلك الوقوف على أبرز جهود المرصد بمختلف القضايا محل البحث والدراسة كقضايا اللاجئين ومواجهة خطاب الكراهية.

وفي أثناء تفقد السفير السنغافوري لوحدات المرصد البالغ عددها (13) وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، تعرف على آلية رصد الباحثين لأنشطة التنظيمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، إلى جانب التعرف على أحدث الإصدارات التي سلطت الضوء على قضايا متنوعة بخلاف قضية التطرف، مثل قضية اللاجئين، فضلًا عن التوصيات التي توصل إليها باحثو المرصد في إطار متابعتهم ودراستهم لتلك القضايا.

وعقب اللقاء، أعرب السيد/ دومينيك جوه عن تقديره للجهود التي يبذلها الأزهر الشريف بقيادة شيخه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، عبر هيئاته ومنها مرصد الأزهر لمواجهة التحديات التي تسبب بها تزايد حدة خطاب الكراهية الموجه ضد الآخرين، وكذلك الأفكار المتطرفة والنتائج المترتبة عليها من عنف وصراعات في العالم.

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