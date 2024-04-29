الاعتماد والرقابة: تحقيق التعاون مع الشركات الطبية العالمية خطوة مهمة لتعزيز الخدمات الصحية

شارك الدكتور احمد طه، هيئة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بحضور فعاليات الاحتفال بمرور عامين على إطلاق مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد والتي تم إطلاقها في مارس 2022، وذلك بحضور د.خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ود.عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والسفير البريطاني في مصر «جاريث بايلي»، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق .



وفي إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا، بحث د. احمد طه خلال محادثات ثنائية على هامش الاحتفال، آفاق التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة مع ممثلي شركة صاحبة المبادرة، مشيرا إلى أن تحقيق التعاون مع الشركات الطبية العالمية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية، وتحسين البنية التحتية الصحية، فضلا عن دورها في دعم الابتكار، وتقديم التكنولوجيا الطبية الحديثة، وتوفير التدريب والتطوير للكوادر الطبية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر ٢٠٣٠ بضرورة الاهتمام بصحة المواطن المصري وتقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة له بأعلى مستويات الجودة العالمية ساهمت في توطيد الثقة وبناء جسور للتعاون مع الشركات العالمية لما حققته الدولة من انجازات ملموسة على أرض الواقع خلال السنوات العشر الماضية، وأضاف أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حريصة على الشراكات بهدف دعم الابتكار في مجال الصحة من خلال البحث والتطوير وتطبيق التقنيات الحديثة.



أشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالدور الذي تقوم به الشركة في دعم المبادرات الوطنية ودعم مجهودات الدولة للقضاء على الأمراض وخاصة المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي وسرطان الكبد، بما ساهم في شفاء عدد كبير من المرضى وتقليل نسبة الوفيات من المرض وصولا إلى إعلان منظمة الصحة العالمية حصول مصر على الشهادة الذهبية كأول دولة خالية من فيروس سي