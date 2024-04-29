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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخطوط القطرية تشارك في سوق السفر العربي بأول مضيفة جوية بالذكاء الاصطناعي

الخطوط القطرية
الخطوط القطرية

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، عن مشاركتها في معرض سوق السفر العربي (ATM) والذي سيقام في الفترة الممتدة بين 6 و9 مايو 2024، في مدينة دبي، حيث ستمنح الناقلة القطرية زوار المعرض فرصة التعرّف والتفاعل مع سما 2.0، أول فرد من أفراد طاقم الضيافة في العالم المطور بتقنية الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي.

وتماشياً مع شعار الدورة الواحدة والثلاثين لمعرض سوق السفر العربي " تمكين الابتكار: إحداث تحول في قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال"، تدعو الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على جائزة "أفضل شركة طيران في العالم" لسبع مرات، خبراء قطاع الطيران والسفر والسياحة في منطقة الخليج العربي لزيارة جناحها المميز في المعرض والتفاعل مباشرةً مع سما 2.0، الجيل الثاني من أفراد طاقم الضيافة المطور والمدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وتجسد "سما 2.0" مستقبل الخدمة الاستثنائية والضيافة عالمية المستوى في قطاع السفر والسياحة وذلك بفضل قدرتها على إجابة أسئلة العملاء والتحاور معهم بصورة مباشرة وفورية، كما توفر سما إجابات على الأسئلة الشائعة الخاصة بخدمات الخطوط الجوية القطرية فضلاً عن تقديمها لنصائح تتعلق بوجهات السفر المختلفة وبخوض تجارب سفر مريحة.

وتكشف الناقلة القطرية، النقاب عن جناحها الفاخر في المعرض الذي سيقام على مدار أربعة أيام في قاعة رقم 2، جناح ME1450. حيث يعد معرض سوق السفر العربي من أهم المعارض الرائدة في الشرق الأوسط لمتخصصي السفر والسياحة الداخلية والخارجية. ويوفر جناح القطرية حجرة حسّية تتيح للزوار فرصة فريدةً من نوعها للتعرف على مقاعد كيو سويت (Qsuite) الفاخرة والحائزة على العديد من الجوائز العالمية والمتوفرة على متن درجة رجال الأعمال. وبالإضافة إلى ذلك، سيتاح المجال أمام زوار جناح الناقلة القطرية لتجربة الإبداع التكنولوجي الذي لطالما تميّزت به الخطوط الجوية القطرية.

ويتمكن الزوار من التجول في منصة QVerse عبر تجربة الواقع الافتراضي(VR)  وذلك لاستكشاف المقصورة الداخلية لطائرات الخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك مقصورة درجة رجال الأعمال الفاخرة - كيو سويت (Qsuite) والحائزة على العديد من الجوائز العالمية، ومقصورة الدرجة السياحية، والتجول في صالة الصفوة للدرجة الأولى وصالة المرجان لدرجة رجال الأعمال التابعتين للناقلة القطرية، بالإضافة إلى التنقل في مطار حمد الدولي، أفضل مطار في العالم وأفضل مطار في الشرق الأوسط لعام 2024 وفقاً لتصويت سكاي تراكس العالمية.

 

 

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