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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أسلوب نصب جديد في المغرب.. ماذا تعرف عن "هبة الإرث"

صدى البلد

أثار ما يعرف ب"هبة الارث"موجة كبيرة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي بالمغرب والذي بدأ بتدشين صفحات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال وإيهام البعض بمكاسب وأرباح من خلالها.

ما هو هبة الإرث؟

تصدرت صفحات تحمل اسم “هبة الإرث" المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب خلال الأيام الماضية والتي تقدم وعودا وأرباحا ماليه كبيرة وهو نظام مالي جديد مالكه من أصل أفريقي بقوم بعمل ستوري وتدوينات ويدعي من خلالها إمكانية مضاعفة الأموال ثماني مرات بمجرد دفع ١٠٠او ٢٠٠دولار.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي

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