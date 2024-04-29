عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تخفض صادراتها العسكرية لإسرائيل إلى الحد الأدنى

صدى البلد

كشف تقرير عن إجراء فرنسي استجابة للانتقادات الموجهة للحكومة، بسبب دعمها العسكري لإسرائيل في ظل حربها المدمرة على قطاع غزة.

وأكد التقرير الذي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الاثنين، نقلا عن مصدر في الحكومة الفرنسية، لم يكشف عن هويته، أن باريس خفضت صادراتها العسكرية إلى إسرائيل إلى الحد الأدنى دون قطع العلاقات العسكرية بشكل كامل.

يأتي ذلك تزامنا مع تواصل الانتقادات في فرنسا لاستخدام أسلحة فرنسية في الحرب الإسرائيلية على غزة، وهو ما يترافق أيضا مع احتجاجات عالمية واسعة تطالب بقطع الدعم العسكري والسياسي الغربي عن إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، فإن هناك "إرادة واضحة" في فرنسا لعدم المساعدة في العمليات الجارية في غزة و"التقليل قدر الإمكان" من مخاطر تسليم الأسلحة الفرنسية لتل أبب.

وأشار التقرير إلى أن فرنسا علقت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي تصدير مكونات إلى إسرائيل تدخل في صناعة القذائف المدفعية.

وذكرت "لوموند" أن أحدث الإحصائيات المتاحة تظهر أن عمليات تصدير المعدات العسكرية من فرنسا إلى إسرائيل لا تمثل سوى نسبة صغيرة جدا من إجمالي صادرات الدفاع الفرنسية.

وأوضحت أن هذه النسبة تقارب 0.2% فقط من الصادرات العسكرية الفرنسية، في شكل أسلحة، بقيمة 15 مليون يورو، إضافة إلى 34 مليون يورو من قطع الغيار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء : 10 مليارات دولار سنويا كلفة مباشرة لاستضافة 9 ملايين لاجيء

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

تحذير عاجل من الأرصاد.. الرياح تضرب المحافظات مساء اليوم

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

شاهد صور زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر تثير السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

خاص.. إخماد حريق داخل مدرسة للبنات بمنشية ناصر| صور

إسكان النواب توافق على موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

عضو اتحاد الكرة: إقامة قرعة كأس مصر الأسبوع القادم بنظامها المعتاد

الريدز حدد السعر| هل تعجل مشادة كلوب برحيل محمد صلاح عن ليفربول؟

حير العلماء لآلاف السنين.. كشف لغز بناء الأهرامات|التفاصيل الكاملة

الضحية أقوى من الجلاد.. أبو الغيط يهنئ الفلسطيني باسم الخندقي على فوزه بالبوكر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم غريب.. غادة عبدالرازق بفستان يثير الجدل بمهرجان إيمي جالا

أمطار رعدية ورياح| حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع.. وتحذيرات عاجلة لهذه المحافظات

أنيق جدا .. فستان أسما إبراهيم في دبي يثير السوشيال ميديا

جمال شعبان يكشف سبب زيادة جلطات القلب والموت المفاجئ للشباب

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ