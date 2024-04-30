مستقبل الرعاية الصحية.. خطوات قوية نحو التطوير الرقمي

أكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان الدكتور أحمد السبكي، المضي قُدمًا في التحول الرقمي لكافة مدخلات نظام العمل بالهيئة للارتقاء بجميع جوانب الرعاية الصحية وتحقيق أقصى استفادة من تطويع التقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي بما يضمن تقديم رعاية متميزة وفعالة ويعزز تجربة المرضى بشكل شامل ومستدام، لافتًا إلى جهود الهيئة المتواصلة لتحقيق رؤيتها في تقديم رعاية صحية متميزة وفعالة ومبتكرة للجميع.



جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية بمؤتمر هيمس 2024 ( Himss Excutive Summit)، المنعقد حاليا بدبي بالإمارات العربية المتحدة تحت شعار "خلق صحة الغد.



وأشار الدكتور السبكي إلي أن هيئة الرعاية الصحية هي أول هيئة تستخدم أحدث أنظمة الترميز الدولية ICD11 على مستوى الوطن العربي وأفريقيا ، بشهادة منظمة الصحة العالمية، كما حصدت الهيئة الجائزة البلاتينية في قيادة الصحة الرقمية على مستوى الوطن العربي، لافتًا إلى تطلع الهيئة للحصول على الاعتماد الدولي لتكنولوجيا الخدمات الصحية HIMSS خلال العام الجاري.

قفزة نوعية غير مسبوقة في ميكنة الخدمات الصحية



وأضاف أن مصر ، استطاعت تحقيق قفزة نوعية غير مسبوقة في ميكنة الخدمات الصحية بمراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات بشهادة منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن إنجازات الميكنة جاءت انعكاس التعاون الوثيق بين هيئة الرعاية الصحية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارات وأجهزة الدولة المعنية.



وبدورها ..استعرضت الدكتورة مي المليجي، مدير إدارة التطبيقات والنظم بهيئة الرعاية الصحية - خلال جلسة نقاشية حول الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرعاية الصحية في مصر - رحلة التحول الرقمي لهيئة الرعاية الصحية ، وقامت بطرح عرض تقديمي تحت عنوان "ثورة الصحة الرقمية بهيئة الرعاية الصحية" .



وتم خلال الجلسة استعراض مجهودات وإنجازات الهيئة في تعزيز الخدمات الطبية والعلاجية، من خلال الاستغلال الأمثل لآليات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمبتكرة التي تعزز الراحة والكفاءة وتيسر وصول الرعاية الصحية إلى المتعاملين مع المنظومة.



كما تم استعراض تطبيقات التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الإلكتروني المطبق بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها بمحافظات، حيث تمتلك الهيئة نظامًا صحيًا إلكترونيًا شاملاً يتيح التكامل في دائرة الرعاية الصحية للمرضى، بدءًا من الحجز الإلكتروني وصولاً إلى الخدمات المقدمة في مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية والإحالة إلى المستشفيات، بالإضافة إلى التغذية الراجعة لكافة البيانات المتعلقة بالخدمات التي تم تقديمها في المستشفيات وصولًا إلى الملف الصحي الإلكتروني للمرضى في المراكز والوحدات.



وتناولت الجلسة استعراض استخدام أحدث أنظمة إدارة المعلومات في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، مثل نظام إدارة المعلومات الإكلينيكية “HIS” والمعامل الإلكترونية الموحدة “LIS” والأرشفة الإلكترونية للأشعة “PACS”، إضافة إلى استعراض ميكنة الخدمات الصحية في مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية والتي تم الانتهاء منها كليًا بنسبة 100%، وكذلك الانتهاء من آخر مرحلة في ميكنة المستشفيات بإضافة برنامج ميكنة أقسام الغسيل الكُلوي بالكامل.