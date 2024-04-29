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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وزيرة الثقافة لصدى البلد: تربطنا بالإمارات علاقات قوية ومستمرة

صدى البلد

أكدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة أن العلاقات الثقافية المصرية الإمارتية دائمًا وأبدا متميزة وممتدة عبر العصور.

وأضافت فى تصريح خاص لصدى البلد أن اللجنة المختصة بالمعارض بهيئة الكتاب وضعت برنامجا مميزا يتناسب مع قيمة مشاركة مصر كضيف شرف بمعرض ابو ظبى للكتاب الذى انطلقت فعالياته اليوم .

وقالت: بجانب الوفد المصرى الرسمى حرص الجانب الإماراتى على دعوة عدد من المثقفين  والكتاب وهذا يؤكد مدى  طيبة ومتانة العلاقات المتبادلة .

وقالت أنا حاسة إنى فى معرض مصرى فهذا التواجد والتفاعل مع الجناح المصرى يثلج القلوب وتشعر انك بمصر فمثلا حارة نجيب محفوظ صممها الجانب الاماراتى بمعطياتها الطبيعية ومنها مقهى نجيب محفوظ .

وأضافت : حينما يتم اختيار شخصية مثل نجيب محفوظ فى معرض كتاب عربى بحجم معرض ابو ظبى للكتاب فهذا يؤكد   اهمية الثقافة المصرية فى الوطن العربى  ومدى صلادة العلاقات المصرية  الاماراتية.

وقالت: أشكر وزارة الثقافة الامارتية لان معرض ابو ظبى للكتاب حينما يقرر ان يكون له ضيف شرف لاول مرة كان اختيار مصر وكان هناك اصرار من الجانب الاماراتى على هذا الاختيار فلهم كل الشكر .

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