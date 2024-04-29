أمين عام النقابة يطالب بتحسين أجور الأطباء وزيادة فرص التدريب والتعلم

شارك الأمين العام لنقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، في احتفالية تكريم خريجي كلية الطب دفعة 2022، والحاصلين حديثا على درجة الدكتوراة في مختلف فروع الطب، بدعوة من مجلس نقابة أطباء البحيرة برئاسة د. أحمد زغلول.

حضر الاحتفالية أيضا نائب محافظ البحيرة د. نهال بلبع، ووكيل وزارة الصحة بالبحيرة د. هاني جميعه، وعضو مجلس النواب د. نيفين الكاتب، وعدد كبير من القيادات النقابية و التنفيذية والبرلمانية وأسر المكرمين .

ونقل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، إلى الحضور تحيات مجلس النقابة العامة والنقيب العام لأطباء مصر د. أسامة عبد الحي، بحسب بيان صادر عن النقابة.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بمشاركته في هذا الحفل الكريم، قائلا:" إن من أسعد اللحظات في العمل النقابي، هو رؤية الخريجين الجدد، الذين يحيون الأمل والتفاؤل في نفوسنا، فهؤلاء الشباب كانوا تلاميذ الأمس، وزملاء اليوم، وسيكونوا قادة الغد، ولهم دور كبير في إصلاح وتطوير المنظومة الصحية.

وأوصى أمين عام نقابة الأطباء، شباب الأطباء بضرورة مراعاة المرضى، متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم العملية، وأن توفر لهم الدولة بيئة العمل الجيدة، قائلا:"أرجو ألا تكون مصر طاردة لشباب الأطباء، لأنهم ثروة قومية وكنز يجب الحفاظ عليه.

وناشد الدولة توفيربيئة عمل آمنة للأطباء، وسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية، وتحسين أجور الأطباء، وزيادة فرص التدريب والتعلم، حتى لا يضطر هؤلاء الشباب إلى السفر للخارج.

من جهته، أكد نقيب أطباء البحيرة د. أحمد زغلول، أن شباب الأطباء هم الأمل، وهناك اهتمام شديد بهم، موجها كل التحية والتقدير إلى أسر الخريجين على جهودهم في دعم أبنائهم.

وأشار إلى أن النقابة تقف خلف أبنائها الأطباء، وأبوابها مفتوحة لهم دائما، مضيفا:" منفتحون للتعاون مع جميع الجهات المعنية لما فيه مصلحة الأطباء ومهنة الطب.