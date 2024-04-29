خبير تربوي يكشف عن 12 خطوة لتوطين تدريس تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها بالمدارس

كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، عن متطلبات توطين تدريس تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في التعليم المصري .

حيث قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، في تصريحات له عبر جروب حوار مجتمعي تربوي ، أن متطلبات توطين تدريس تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في التعليم المصري تتمثل في :

تأهيل معامل كمبيوتر بالمدارس بحيث تشمل أجهزة حديثة مع تغطيتها بشبكات انترنت فائقة السرعة

إتاحة الأجهزة الذكية لطلاب المدارس بأسعار مدعمة من سن مبكرة

التوسع في تعيين معلمين (بمرتبات مجزية ) من خريجي كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة وعدم الاكتفاء بخريجي كليات التربية النوعية فقط

البدء في تدريس المقررات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في جميع الصفوف الدراسية حتى التخرج من الجامعة

تنظيم مسابقات بين المدارس في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي

رعاية الطلاب المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات واكتشافهم من سن مبكرة

انشاء ادارة خاصة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي تتولى اكتشاف الطلاب المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها

إعطاء أولوية في التعيين بأى وظيفة لمن يمتلكون مهارات تكنولوجية في مجالات تصنيع وابتكار البرمجيات

عقد اتفاقيات مع شركات البرمجة العالمية في مصر تتولى تدريب طلاب المدارس والجامعات على مهارات التكنولوجيا الحديثة ومنحهم شهادات في ذلك

ادخال التعليم الرقمي في التعليم المصري في جميع مراحله بما يسمح للطلاب بالتعامل مع التكنولوجيا عن قرب، وذلك للتغلب على مشكلات فوبيا التكنولوجيا لدى بعض الطلاب

إتاحة الفرصة للطلاب المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي سواء من طلاب المدارس أو الجامعات للسفر للخارج لدراسة علوم البرمجيات سواء على مدار ثلاث شهور في السنة أو فصل دراسي كامل

إعطاء اهتمام خاص لطلاب مدارس ستيم في مجال البرمجيات باعتبارهم أكثر الطلاب تأهيلا لهذا المجال

وكان قد شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية تعليم الطلاب مجالات التكنولوجيا والاتصالات لمواكبة تطور احتياجات سوق العمل ، قائلا: “ لو في 2000 طالب طبقا للمعايير المحددة مستعدين يتعلموا ويدخلوا المجالات دي أنا مستعد وهنعلمهم ” .



حيث نصح الرئيس بضرورة الاهتمام بتعليم المجالات الحديثة ليجد الشباب فرص عمل في سوق العمل المتطور الموجود حاليا ، لافتا إلى أن دخل الفرد الذي حظي بتعلم مجالات التكنولوجيا والاتصالات يتراوح من 20 ألفا لـ 100 ألف دولار شهريا.