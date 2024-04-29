نشرت هيئة الدواء المصرية مجموع. نصائح للحفاظ على جهاز مناعة صحي وتجنب العدوىة بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بالتطعيمات.
نصائح للحفاظ على جهاز مناعة صحي وتجنب العدوى:
-التحصين ضد العدوى عن طريق تناول اللقاحات والأمصال.
-تجنب التدخين؛ فالتدخين، فضلا عن آثاره السلبية على القلب والأوعية الدموية والرئتين، فإنه -يتسبب في ضعف الخلايا المناعية.
-أكثر من تناول الخضراوات والفواكه، وخاصة تلك الغنية بفيتامين ج "فيتامين سي".
- مارس الرياضة بانتظام.
- أعط نفسك قسطاً كافياً من النوم والراحة كل يوم.
- تجنب التوتر والقلق النفسي.
- حافظ على النظافة الشخصية والعادات الصحية مثل غسل الأيدي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.