نشرت هيئة الدواء المصرية مجموع. نصائح للحفاظ على جهاز مناعة صحي وتجنب العدوى​​ة بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بالتطعيمات.

نصائح للحفاظ على جهاز مناعة صحي وتجنب العدوى:​​​

-التحصين ضد العدوى عن طريق تناول اللقاحات والأمصال​​.​

-تجنب التدخين؛ فالتدخين، فضلا عن آثاره السلبية على القلب والأوعية الدموية والرئتين، فإنه -يتسبب في ضعف الخلايا المناعية.​​​

-أكثر من تناول الخضراوات والفواكه، وخاصة تلك الغنية بفيتامين ج "فيتامين سي".​