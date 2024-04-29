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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صحتك تهمنا .. حملة توعية بـ جامعة عين شمس

جانب من الحملة
جانب من الحملة

انطلقت اليوم حملة توعية وقافلة طبية شاملة بجامعة عين شمس " توافر بها التخصصات المختلفة مثل " الباطني - امراض الكلي - امراض المخ والاعصاب - السكر - القلب - قياس نسبة السكر والهيموجلوبين  - أنف وأذن وحنجرة - رمد - طب نفسي" حيث جاء عدد المستفيدين من الحملة٥٠٠ مستفيد.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة.


وفي كلمته رحب  وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب  بالحضور مثمنا الدور الذي تلعبه وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف في دعم المرأة بالحرم الجامعي وأهمية عقد مثل هذه الندوات لتنمية وعي طلاب الجامعة.

جاء ذلك انطلاقا من تبني جامعة عين شمس لدعم المرأة داخل الحرم الجامعي والكليات والمعاهد البحثية المختلفة ،  واستمرارا لمبادرة " صحتك تهمنا " التي اطلقتها وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف للعام الجامعي 2024/2023 للتوعية الصحية للمرأة بجميع اطيافها داخل جامعة عين شمس " من عضوات هيئة التدريس - طالبات - موظفات - عاملات " وذلك بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب وقطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع بكلية الطب جامعة عين شمس وبالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب جامعة عين شمس.


وقدمت  مدير وحدة دعم المرأة و مناهضة العنف نبذة عن الوحده وما تقدمه من دعم نفسي و خدمات واوجزت سيادتها الهدف الرئيسي من انشاء وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف وهي اقدم وحده علي مستوي جامعات مصر للدعم ضد العنف وتكافؤ الفرص للجنسين وليس المرأه فقط واتخاذ اجراءات رادعه وسريعه في هذا الصدد.

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