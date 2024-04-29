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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر بلا غرق| وزير الرياضة يوجه بتقييم تأمين حمامات السباحة بالأندية ومراكز الشباب

صدى البلد

في إطار الاستعداد لموسم الصيف وضمان سلامة المواطنين أثناء ممارسة الانشطة المائية، وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللجنة الفنية لتقييم تأمين المسطحات المائية والتابعة للجنة العليا التنفيذية لمبادرة "مصر بلا غرق"، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، بالبدء في التفتيش على حمامات السباحة الموجودة في الهيئات الرياضية والشبابية بجميع المحافظات التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وتهدف هذه الخطوة إلى التأكد من استعداد تلك الحمامات لمواجهة موسم الصيف وضمان سلامة المواطنين، والحد من حوادث الغرق أو الإصابات المحتملة.

 وشدد الوزير على ضرورة اتباع الكود المصري لتأمين المسطحات المائية، وأصدر توجيهات بغلق أي حمام سباحة غير مطابق للمعايير الأمنية، وتحويل المسئولين المخالفين للتحقيق.

وبالإضافة إلى ذلك، وجه وزير الشباب والرياضة بضرورة إنتاج أفلام توضيحية وتوعوية تسلط الضوء على إجراءات السلامة والوقاية من الغرق، بهدف رفع الوعي بين الجمهور وتوعيتهم بأهمية اتباع التدابير الأمنية أثناء السباحة.

وتضمنت التوجيهات أيضًا وضع خطة استراتيجية وطنية للحد من حوادث الغرق، تنسجم مع رؤية مصر 2030، كما تم طرح العديد من المقترحات المرتبطة بهذا الملف.

وقد حضر الاجتماع  الدكتور قيادات وزارة الشباب والرياضة والدكتور هشام ربيع رئيس لجنة الاختبارات بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والدكتور حازم الروبي منسق عام مبادرة "مصر بلا غرق".

وتسعى الوزارة في أن يكون الصيف آمنًا وخاليًا من حوادث الغرق، وذلك من خلال اتخاذ التدابير اللازمة وتنفيذ الإجراءات الأمنية في حمامات السباحة والمنشآت المائية المختلفة.

يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على سلامة المترددين ومستخدمي حمامات السباحة سواء لأغراض تدريبية ومنافسات وكذلك للأغراض الترفيهية وتوفير بيئة آمنة لممارسة النشاطات الرياضية بصفة عامة، وتعزيز الوعي بأهمية اتباع إجراءات السلامة.

 

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