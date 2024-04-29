عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء تشارك في فعاليات مؤتمر قمة الخليج للشئون التنظيمية 2024 النسخة التاسعة

صدى البلد

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن مشاركتها في فعاليات مؤتمر قمة الخليج للشئون التنظيمية ٢٠٢٤ النسخة التاسعة GCC Regulatory Affairs Pharma Summit 2024، والذي انعقد فى دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تبادل المعلومات، ونقل الخبرات بين السلطات التنظيمية للدواء، وعرض أهم التحديثات بالأطر والقواعد والإجراءات التنظيمية الخاصة بتسجيل المستحضرات البشرية واليقظة الدوائية، ونظام إدارة الجودة. 

خلال الجلسات استعرض ممثلو الهيئة الأدلة التنظيمية والأنشطة والبرامج الخاصة بمختلف بمجالات العمل الرقابية المنوطة بها الهيئة، والمتعلقة بطبيعة عمل السلطة التنظيمية، و التعريف بأحدث القواعد المتبعة في مجال تسجيل ومأمونية وجودة المستحضرات الصيدلية.

تم شرح قواعد تسجيل المستحضرات البشرية، وأهم التحديثات الخاصة بقرارات رئيس هيئة الدواء المصرية المنظمة لعملية التسجيل وإعادة التسجيل، وعرض رؤية الهيئة لأهمية ممارسات الاعتماد الجيدة (GRP)؛ وذلك في سياق التغييرات التي تطرأ بعد الموافقة،كما سلط الضوء على استخدام هيئة الدواء المصرية لأداة ذاتية التوجيه (منصة رقمية) للتعامل مع المتغيرات؛ حيث عرض كيفية تعزيز هذه المنصة الرقمية المبتكرة للشفافية والفعالية داخل النظام التنظيمي، و كيفية تمكين هذه الأدوات الرقمية الذكية لأصحاب المصلحة، وتعزيز فعالية النظام بشكل عام.

 كما استعرض المؤتمر مجال اليقظة الدوائية، وعرض الدليل التنظيمي المصرى للممارسة الجيدة لليقظة الصيدلية، والوقوف على أهم التحديثات المتماشية مع أهم الأدلة التنظيمية العالمية، وتم عرض أهم وسائل وكافة قنوات، وآليات التواصل مع مقدمي الرعاية الصحية والمرضى والعامة، أهداف ومبادئ وخطة وسائل التواصل، والتأكيد على أهمية وضرورة التعاون بين الهيئة والشركات ومقدمي الرعاية الصحية لتعزيز أمان وفعالية الأدوية.

 كما تضمن التعريف بنظام إدارة الجودة وأهميته، وعرض أهم الاستراتيجيات المتبعة للرفع من معايير الجودة التجارية، وكذلك سبل الهيئة لتعزيز النظام الرقابي؛ مما يؤثر إيجابا على رفع جودة المستحضرات قبل طرحها في السوق المصري.

واستعرضت الهيئة خلال المؤتمر تجربة جمهورية مصر العربية في مجال تحديث وتطوير قواعد وإجراءات تسجيل الأدوية واليقظة الدوائية ونظم الجودة، وأثر ذلك على توافر أدوية فعالة و آمنة وذات جودة عالية بالسوق المصري.

 جاءت المشاركة فى إطار سعى الهيئة المستمر نحو دعم كافة سبل التعاون مع الدول العربية الشقيقة، والحرص على المشاركة بالفعاليات الدولية المختلفة في مجال الدواء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

"بطل هجص".. هدف مازيمبي في الأهلي يشعل النار بين محمد نصر ورضا عبدالعال

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

قرار عاجل من الفيفا بإيقاف قيد نادي الزمالك

السيسي: إطلاق خط طيران مباشر من بعض مدن البوسنة والهرسك إلى الغردقة

فيديو من موبايل الجماهير يكشف السبب الحقيقي لخناقة صلاح وكلوب| ماذا حدث

شاب يتزوج فتاتين في فرح واحد.. حقيقة صور أشعلت السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

ولاية بوسطن الأمريكية تعيد تابوتا مصريًا مسروقا لطفل إلى السويد

هذه الدولة هي وجهة قادة حماس حال إجبارهم على مغادرة قطر.. تفاصيل

هو مستقبل الأهلي | البلدوزر يوجّه طلبا عاجلا لـ كولر قبل مواجهة الترجي

حاول قتـ.لها ثم أنقذها.. عقاب قاس من مندوب مبيعات لطليقته بالشيخ زايد

نيويورك تايمز: إسرائيل تستعد لصدور أوامر اعتقال دولية بحق مسؤولين كبار

الوزير يبحث في فرنسا إنشاء مصنعين ببرج العرب لأنظمة السكة الحديد والجر الكهربائي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة طبيعية.. أروى جودة تستعرض جمالها

بالأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب تتألق على السوشيال ميديا.. شاهد

سعر صادم.. فستان ميريام فارس المكشوف في حد السعف يشعل السوشيال ميديا

الحزن يخيم على محمود قابيل.. تشييع جثمان عصام الشماع بحضور أهل الفن

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ