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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ﻗﻣﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺻرية وﺳﻌودية بالقاهرة 12 مايو

صدى البلد

تنطلق  أﻛﺑر ﻗﻣﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ 12 ﻣﺎﯾو 2024 ﺑﺎﻟﻘﺎھرة، ﻟﺗﻌد ﻣﻧﺻﺔ مثالية ﻟرﺑط ﻧﺧﺑﺔ ﻣن ﻗﺎدة ﻗطﺎع اﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري وأﻛﺑر اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﻧﺧﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻊ ﻧظراﺋﮭم ﻣن ﻗطﺎع اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺻري.

ويُعدّ ھذا اﻟﺣدث فرصةً استثنائيةً ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﺳﻌودﯾﺔ واﺳﺗﻛﺷﺎف ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟواﻋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻣﺻري، وﺳﯾﺗﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻣﺔ ﺟﻠﺳﺎت ﻧﻘﺎﺷﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ وعروضا ﺗُﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﺣدث اﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺳوق اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﻣﺻر واﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺷﻛل ﺗﻘدﯾﻣﯾﺔ ﺣﺻرﯾﺔ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻛﺑرى وﻣﻧﺎطق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺟذاﺑﺔ.


وﺗم ﺗﺻﻣﯾم ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﯾﺣﻘق أﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋدة ﻟﻘﯾﺎدات ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻘﺎري، ﺣﯾث ﺳﺗوﻓر اﻟﻘﻣﺔ ﻓرﺻﺔ ﻓرﯾدة ﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﯾن، وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧﺑرة واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﻣﯾزة اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻري، ﻛﻣﺎ ﺳﯾوﻓر اﻟﻣؤﺗﻣر ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺗواﺻل ﻣﻊ ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺳﻌودﯾﯾن ﻣن أﻛﺑر اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، وﻋرض اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ايضاً ﻟﻠﺗواﺻل ﻣﻊ ﺷرﻛﺎت ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻣﯾزة، ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﻔﺗﺢوﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﺳﯾﺗﺎح ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓرﺻﺔ آﻓﺎﻗًﺎ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺳﻌودي.


وﺗﻌد ھذه اﻟﻘﻣﺔ ﻓرﺻﺔ ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻧﺧﺑﺔ ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺳﻌودﯾﯾن وﻗﺎدة ﻗطﺎع اﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻣﺻري.

وﻗﺎل ﻋﻣﺎد اﻟﻣﺳﻌودي، الخبير العقارى ، أن ھذه اﻟﻘﻣﺔ ﺗﺄﺗﻲ إﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﺷﻌﺎر ﻋﻘﺎرﻣﺎب "اﻋرف أﻛﺛر".. واﻟذي ﯾﻌد ﻣﺣور ارﺗﻛﺎز ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘت ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻري ﻓﻲ 2011 ، وﺗوﺳﻌت إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟﺳﻌودي ﻓﻲ 2023، ﻓﮭو ﻟﯾس ﺷﻌﺎر ﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻓﺣﺳب، وإﻧﻣﺎ ھو ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻋﻣلﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﻧﺷر اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎرب واﻟﺧﺑرات.

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