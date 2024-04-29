انطلاق ماراثون رياضى فى يوم الأرض العالمى للحفاظ على البيئة والكهرباء والمياه

انطلق تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ماراثون رياضي في أحد مناطق التجمع الخامس بمناسبة الاحتفال بيوم الأرض، وذلك بمشاركة 1000 متسابق من الأطفال والشباب والأسر والعائلات، بهدف نشر الوعي بأهمية مفهوم الاستدامة، والحفاظ على البيئة، وحمايتها من التلوث.

وتم خلال الاحتفالية، إلقاء الضوء على أهمية سلوك الأفراد والدور الذي يمكن أن تلعبه العادات الفردية في المساهمة في الحفاظ على البيئة والموارد، مثل إعادة تدوير البلاستيك، والاعتماد على المشي ووسائل المواصلات الجماعية، تحقيق صفر نفايات من الطعام، وتعزيز مفهوم الأزياء المستدامة والحفاظ على موارد الأرض وعلى رأسها المياه والكهرباء للأجيال الحالية والقادمة.

وتضمن الماراثون العديد من الفعاليات المتنوعة، بما في ذلك، الجري داخل هايد أوت، وتنظيم بازار للعلامات التجارية المحلية،