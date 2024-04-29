عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق ماراثون رياضى فى يوم الأرض العالمى للحفاظ على البيئة والكهرباء والمياه

صدى البلد

انطلق تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ماراثون رياضي في أحد مناطق التجمع الخامس بمناسبة الاحتفال بيوم الأرض، وذلك بمشاركة 1000 متسابق من الأطفال والشباب والأسر والعائلات، بهدف نشر الوعي بأهمية مفهوم الاستدامة، والحفاظ على البيئة، وحمايتها من التلوث.

وتم خلال الاحتفالية، إلقاء الضوء على أهمية سلوك الأفراد والدور الذي يمكن أن تلعبه العادات الفردية في المساهمة في الحفاظ على البيئة والموارد، مثل إعادة تدوير البلاستيك، والاعتماد على المشي ووسائل المواصلات الجماعية، تحقيق صفر نفايات من الطعام، وتعزيز مفهوم الأزياء المستدامة والحفاظ على موارد الأرض وعلى رأسها المياه والكهرباء للأجيال الحالية والقادمة.

وتضمن الماراثون العديد من الفعاليات المتنوعة، بما في ذلك، الجري داخل هايد أوت، وتنظيم بازار للعلامات التجارية المحلية، 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

إعصار هائل يضرب مدينة أبها السعودية.. شاهد

شبانة: الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بعد تألقه في لقاء القمة

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

صرف معاشات مايو 2024 بزيادة 15%.. الأربعاء

بشرى سارة بأسعار الذهب تحدث لأول مرة منذ 2022.. فيديو

قارئ شفاه محترف يكشف عن تفاصيل خناقة محمد صلاح وكلوب.. ماذا قال؟

قبل مواجهة الإسماعيلي.. عودة مدافع الأهلي إلى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يعلن رأيه في قرارات الجامعات الأمريكية من مظاهرات دعم غزة

القلب مش موجود.. منشور غامض لكهربا يثير التكهنات

الأعباء ضخمة.. الحكومة: التعاون مع الشركاء الدوليين بشأن اللاجئين يكون وفق برامج

علي جمعة: هذه أسباب الوقوع في الكذب وشيوعه

كيفية إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين 2024

الأهلي يكرم «رجال الطائرة» بعد الموسم التاريخي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عز تثير الجدل بمجوهراتها في أحدث ظهور على إنستجرام| شاهد

«مش الليمون ولا البصل».. أكلات شهيرة في شم النسيم تقوي المناعة

سوريا.. تشييع جنازة الفنانة خديجة العبد

نسرين طافش تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

اﻟﻤﺰﻳﺪ