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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط يتراجع بنحو 1% مع متابعة آخر المستجدات بالشرق الأوسط

صدى البلد

تراجعت  أسعار النفط  وسجل خام برنت مستويات أقل من 89 دولاراً للبرميل، متخلية عن المكاسب التي سجلتها يوم الجمعة، وسط مراقبة آخر التطورات بالشرق الأوسط.

وخففت محادثات سلام بين إسرائيل وحركة حماس في القاهرة مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. كما قلصت بيانات تضخم أميركية توقعات بخفض معدلات الفائدة قريباً.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع اجتماع لجنة السياسة النقدية لدى الفدرالي الأميركي، وسط توقعات بالإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير.

وكانت بيانات اقتصادية أظهرت يوم الجمعة أن التضخم في أميركا زاد 2.7% في فترة الإثني عشر شهراً حتى مارس آذار، وهو ما يتجاوز الهدف الذي حدده البنك المركزي عند 2%. ويعزز انخفاض التضخم احتمالات خفض معدل الفائدة، الأمر الذي يعزز بدوره النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وفي المقابل يعزز ارتفاع الدولار توقعات استمرار معدل الفائدة مرتفعة لمدة أطول. ويجعل صعود الدولار النفط أعلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

من جانبه، قال المحلل في آي.جي ماركت  توني سيكامور إن تكثيف جهود الوساطة في اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس خفف التوترات الجيوسياسية وساهم في الافتتاح الضعيف للأسواق اليوم الاثنين.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.9% إلى 88.67 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.8% مسجلة 83.15 دولار للبرميل.      

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