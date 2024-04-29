وزير الخارجية : يجب تطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بلا ازدواجية معايير

قال سامح شكري وزير الخارجية ، إنه يجب تطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة دون اتباع سياسة ازدواجية المعايير، موضحًا: "هذه المبادئ التي نناصرها جميعا لا تفسر بالضرورة ولا تتحول بالأحرى إلى سياسات".

وأضاف شكري، خلال كلمته في جلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "عندما تصبح الأمور جدية ليس هنالك دعما للقضية الفلسطينية من بعض الدول، وتجلى هذا الأمر في مناسبات كثيرة".

وتابع وزير الخارجية : وبالتالي، فإنه يجب وضع حل لهذه القضايا ووجود تحالف لهزيمة الأيديولوجيات المتشددة في أي مكان وتطبيق مبادئ الأمم المتحدة.

