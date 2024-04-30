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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الصناعة الكويتي: 12.2 مليار دولار قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات

صدى البلد

كشف وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، عبد الله حمد الجوعان، عن نمو قيمة التجارة السلعية غير النفطية بين دولتي الإمارات والكويت بنسبة سنوية 2% خلال العام 2023، مسجلة 12.2 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة الوزير خلال انعقاد فعاليات "معرض وملتقى الشركات الإماراتية" بدولة الكويت.

وعلى هامش المعرض، قال الوزير لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً مهماً للكويت، مشيراً إلى سعي البلدين إلى تعزيز التعاون والتكامل في شتى المجالات، بما يسهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وذكر أن النمو التجاري الذي تم تحقيقه خلال السنوات الماضية يؤكد متانة العلاقات التجارية الثنائية، مشيراً إلى الدور الريادي الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز العلاقات التجارية، حيث يعد هذا القطاع الحيوي رافداً أساسياً لنمو وتطوير أعمال واقتصادات البلدين.

وأوضح أن المعرض والملتقى يعد فرصة مثالية لالتقاء الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية تحت منصة واحدة لاستكشاف القطاعات والصناعات الواعدة، مما يساعد في فتح آفاق جديدة للشركات الإماراتية والكويتية، معرباً عن تطلعه لمواصلة تنظيم هذا المعرض والملتقى بشكل دوري.

وانطلقت أمس الأحد فعاليات معرض وملتقى الشركات الإماراتية بتنظيم من سفارة الإمارات في الكويت، والتي تستمر لمدة يومين، بحضور عدد من قادة ومسؤولي القطاع الاقتصادي في البلدين، وبمشاركة 20 شركة من كبرى الشركات الإماراتية في القطاعين الحكومي والخاص.

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