أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024

انخفضت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الثلاثاء 30 - 4 - 2024، وسط تراجع أسعار بعض أصناف الخضراوات انخفاض الفاكهة بالأسواق في مصر.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

سعر كيلو الطماطم: 11.65 جنيه.

سعر كيلو البطاطس: 15.15 جنيه.

سعر الليمون: 29.25 جنيه.

سعر كيلو البامية: 47.55 جنيه.

سعر كيلو الملوخية: 19.66 جنيه.

سعر كيلو الكوسة: 14.22 جنيه.

سعر ورق العنب 49 جنيها.

سعر كيلو البسلة 25 جنيها.

سعر كيلو الفاصوليا 14 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم

سعر كيلو الموز: 16.23 جنيه.

سعر كيلو الخوخ: 33.44 جنيه.

سعر التفاح الأخضر 100 جنيه.

سعر التفاح الأصفر 40 جنيها.

سعر كيلو البرقوق: 35.74 جنيه.

سعر الفراولة من 7 إلى 11 جنيها.

سعر الجوافة من 10 إلى 18 جنيها.

سعر الرمان من 10 إلى 22 جنيها.