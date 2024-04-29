ضمن «نتشارك» و«دوي».. الشباب والرياضة: تنفيذ 13 مبادرة و40 ورشة عمل بالجيزة

ذكرت وزارة الشباب والرياضة أنه تم تنفيذ 13 مبادرة داخل 8 مراكز شباب ضمن برنامج (نتشارك) و40 ورشة عمل داخل مراكز الشباب ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيان (دوي)، وذلك بمحافظة الجيزة.



وأكدت الوزارة - في بيان اليوم /الاثنين/ - استمرار تقييم مبادرات برنامج "نتشارك" والمبادرة الوطنية لتمكين الفتيان "دوي"، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".



وأوضحت أن المبادرات المجتمعية التي تم تنفيذها ضمن برنامج (نتشارك) تعكس الإيمان بالقدرات الإبداعية للنشء والشباب بالجمهورية الجديدة، حيث حققت مبادرتا "احميهم" بمركز شباب الحي السادس ومبادرة "مأوى" بمركز شباب منيل شيحة، الفوز بالجائزة المالية المُعلن عنها من قبل الوزارة.



وتابعت أن ورش العمل التي تم تنفيذها ضمن مبادرة (دوي)، تأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وذلك تحت شعار "بحكايتك تكمل حكايتهم"؛ لتسليط الضوء باستمرار على النماذج الإيجابية للفتيات اللواتي جرى تمكينهن والأشخاص الذين يدعموهن.



وأشارت الوزارة إلى السعي لتمكين الفتيات للمشاركة في صنع مستقبل الجمهورية الجديدة من خلال الاستثمار بقدراتهن بمختلف مشروعات وبرامج الوزارة، حيث أن هذه النجاحات تعكس التفوق والإبداع الذي يمكن أن تحققه الفتيات المصريات في مختلف المجالات، وتلهم الأجيال الصاعدة لتحقيق أهدافهن والمساهمة في تطوير المجتمع.