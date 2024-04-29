برلماني: افتتاح الرئيس مركز البيانات والحوسبة السحابية انطلاقة ضخمة في التحول الرقمي

أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية، يؤكد على الجهود المستمرة للدولة المصرية، فيما يتعلق بالتحول الرقمى لكافة القطاعات والمجالات المختلفة، والتطور الكبير والشامل الذى تسعى إليه مصر عبر الجمهورية الجديدة.

وأشار عبد العال في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن حديث السيسى عن التكنولوجيا التطبيقية والذكاء الاصطناعي وأهميته فى إثراء الحياة بشكل كامل، أكد ريادة مصر ومواكبتها للعصر وبذل كل ما تقدر عليه تحت قيادته للانطلاق في المستقبل وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مركز البيانات يسهم فى تعزيز جهود الدولة فى التحول الرقمي، ويعد مشروعا استراتيجيا لتعزيز المناخ الاستثمارى فى البلاد، ودعم بناء الجمهورية الجديدة.

واعتبر نائب الاسكندرية، أن مركز البيانات الرئيسى للدولة ومركز البيانات التبادلي إنجاز حقيقى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

واختتم النائب الصافي عبد العال، بالاشارة إلى العوائد الاقتصادية للمركز، ومنها العمل على توفير آلاف من فرص العمل بمقابل مالى كبير، خاصة أن مركز البيانات والحوسبة السحابية، أول مركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة الذكاء الاصطناعى، كما يساهم فى خلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات فى بيئة عمل واحدة، وانطلاق قوية داخل مجالات العصر وتكنولوجيا المعلومات.