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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التراجع سيد الموقف.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024

صدى البلد

تراجعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 في الأسواق نتيجة لحملات المقاطعة التي بدأت في عدد من المحافظات.

أسعار الأسماك اليوم 

 

ويقدم موقع “صدى البلد” متوسط أسعار الأسماك والمأكولات البحرية.

هبط سعر السمك البلطي إلى 93 جنيها للكيلو. 

وسجل سعر السمك الماكريل 110 جنيهات للكيلو. 

وتراوح سعر قشر البياض بين 120 و160 جنيها للكيلو. 

فيما تراوح سعر  السمك القراميط بين 30 و70 جنيها للكيلو.

والسمك المكرونة الخليجي تراوح بين 70 و100 جنيه للكيلو.

أما سعر السمك المكرونة السويسي فتراوح بين 107 و120 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر سمك موسى بين 150 و250 جنيها للكيلو.

 المرجان تراوح بين 75 و115 جنيها للكيلو لأجود نوع، أما المجمد فتراوح بين 30 و50 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البربورن 1 بين 90 و140 جنيها للكيلو، أما البربون 2 فتراوح بين 65 و75 جنيها.

 البوري 1 فتراوح بين 100 و150 جنيها، أما البوري 2، فتراوح بين 85 و95 جنيها.

وبدأت حملات المقاطعة للأسماك تحت مسمى “خليها تعفن” منذ بداية الأسبوع الجاري في عدد من المحافظات، على رأسها بورسعيد والإسماعيلية. 

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