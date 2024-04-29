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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيان رسمي من اتحاد الكرة بشأن الرعاة وتهديد للشركات المنافسة

صدى البلد

أصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم الاثنين بيانا رسميا بشأن الرعاة الرسميين للاتحاد والمنتخبات الكروية المصرية المختلفة مهددا في الوقت نفسه الشركات التي تتعدى على حقوق الاتحاد وحقوق الرعاة الرسميين له.

 

 

وجاء في نص بيان اتحاد الكرة:"يسعد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن يتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة الشركات الراعية للاتحاد والمنتخبات الوطنية، ويقدر ويثمن أدوار الرعاة والجهود المبذولة لدعم كافة المنتخبات الوطنية بشكل عام والمنتخب الأول بشكل خاص، ومؤازرة المنتخب خلال كافة المباريات والبطولات الرسمية أو الودية التي يشارك بها، وهو الأمر الذي كان له تأثير إيجابي واضح، وكذلك حث جماهير الكرة المصرية بشكل عام على مؤازرة المنتخبات الوطنية.


كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه يدعم ويساند الرعاة الرسميين والذين سلكوا السبل القانونية والشرعية، بالتعاقد مع الاتحاد لاستغلال حقوقه وحقوق المنتخبات الوطنية بصورة مباشرة فى كافه البطولات، وعدم أحقية أي شركة منافسة لأي من هذه الشركات في استخدام حقوق الاتحاد.
لــــــذا 
يحتفظ الاتحاد المصري لكرة القدم بحقه كاملاً في الحفاظ على حقوقه وموارده، بكافة الطرق والإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، لمقاضاة تلك الشركات، في حالة تعديها على أي من تلك الحقوق.

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