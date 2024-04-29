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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية العمل بأسوان تنظم ورشة حول حقوق العمال وواجباتهم وفقًا للقانون

صدى البلد

قال مدير مديرية العمل بمحافظة أسوان فوزي صابر إنه تم تنظيم ورشة عمل حول حقوق العمال وواجباتهم في ظل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.


وأضاف على مصطفى مدير المديرية - في تقريره لوزارة العمل اليوم /الاثنين/ - أن المشاركين في الورشة تناولوا الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003؛ لتعظيم استفادة العمال من معرفة ما لهم وما عليهم، الأمر الذي يؤدى لتحقيق الاستقرار داخل المنشآت، ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.


ولفت إلى أن الورشة تناولت أيضًا التعريف بعقد العمل والإجازات المقررة بقانون العمل، وساعات العمل وفقًا لأحكام القانون، منوهًا بأنها تأتي في إطار سلسلة من الندوات التي يتم تنظيمها للتوعية بالحقوق والواجبات وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية؛ لتوفير مناخ عمل مستقر وآمن يزيد من الإنتاجية تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة .


وأوضح أن تلك الورش تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، والعمل على توفير مناخ عمل آمن ومستقر من خلال تفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات في القيام بمهامها المتعلقة بالتوعية والتثقيف لأحكام القانون والحقوق والواجبات لكلا طرفي العملية الإنتاجية بشكل دوري.


من جانبهم..قدم الحضور الشكر لوزير العمل ومحافظ أسوان أشرف عطية،على إتاحة مثل هذه الورش والندوات التي تنشر الثقافة العمالية بينهم وتمدهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها بحياتهم العملية، متمنين تكرارها لتعظيم الاستفادة لهم وزملائهم.

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