تموين الدقهلية: تحرير 373 محضرا بمخالفات متنوعة خلال 4 أيام

قال وكيل وزارة التموين بالدقهلية، السيد دايره، إن قطاع التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الطب البيطري بالمحافظة شنت حملات موسعة على 550 مخبزا على مدار الأيام الأربعة الماضية أسفرت عن تحرير 373 محضرا بمخالفات تموينية متنوعة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات تم تنفيذها بـ 9 مراكز ومدن؛ هي دكرنس وميت غمر وتمي الأمديد والمنصورة والمطوية وميت سلسيل وشربين ونبروه وجمصة، للتأكد من توافر السلع بالمحلات والأسواق بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار على السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



وذكر بيان صادر عن المحافظة اليوم "الإثنين" أن محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، أحال المحاضر الـ 373 إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها.

جاء ذلك بعد إطلاع المحافظ على التقرير الذي عرضه وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات التجارية المتنوعة.