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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فرقة منفلوط تقدم أولى ليالي العرض المسرحي "المهرج" بأسيوط

صدى البلد

شهد بيت ثقافة منفلوط أولى ليالي العرض المسرحي "المهرج"، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة المقدمة بمحافظة أسيوط.


ويقدم العرض - المستوحى نص "المهرج" للكاتب السوري محمد الماغوط - شخصية "صقر قريش" الذي يرحل في الزمن ويعود إلى واقعنا المعاصر ليجد أن الحال قد تغير والبلاد تعاني من تمزق وضياع، ويجد الأمل في التوجه إلى "مصر" الحصن الحصين للبلاد العربية.


ويشار إلى أن العرض المسرحي "المهرج" من إنتاج فرقة بيت منفلوط المسرحية، وأداء: حمادة مبارك، وإسلام عادل، ونيڤين المرسي، ومحمود تواب، وحمدي خالد، ومحمد مؤمن، وهشام أحمد، وعلي الشوربجي، ويوسف محسن، وسمر جلال، ورحاب النمر، وملك حسن، ومحمد حسن، وديكور أيمن الهلالي، وأشعار محمد جابر، وألحان طلعت بكرى، واستعراضات حسن بداري، ومساعد مخرج وائل علم الدين، ودراماتورج وإخراج محمد هناء الدين.


والعرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، وينفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة أسيوط، ويستمر عرضه بالمجان حتى 4 مايو المقبل، في تمام الثامنة مساءً.


وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثفة خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي واحتفالات الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء واليوم العالمي للكتاب.

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