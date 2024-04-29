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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شعبان الخطيب: دعم الدولة أسهم فى إنجاز «المنتخب البارالمبي» ببطولة مراكش الدولية

صدى البلد

أكد الدكتور شعبان الخطيب، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس بعثة منتخب ألعاب القوى البارالمبي في بطولة مراكش الدولية، المؤهلة لبارالمبياد باريس 2024، أن الإنجاز الذي تحقق خلال البطولة ووصل إلى التتويج بـ8 ميداليات متنوعة؛ يرجع إلى اهتمام الدولة المصرية بالرياضة، والحرص على المشاركة فى مختلف البطولات.

وقال شعبان الخطيب، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بكل الرياضات سواء الأولمبية أو البارالمبية، كما أن دعم القيادة السياسية المتواصل؛ يعد حافزا كبيرا لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات خلال الفترة المقبلة.

وحرص رئيس بعثة المنتخب، على توجيه الشكر إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، لدعمهم اللامحدود للأبطال وتشجعيهم على رفع علم مصر عاليا فى المحافل القارية والدولية.

وأشار شعبان الخطيب إلى أن الجهاز الفني لمنتخب ألعاب القوى البارالمبي، وكذلك اللاعبين، يبذلون قصارى جهدهم خلال البطولات؛ للحفاظ على صدارة مصر، وتواجدها على القمة دائما.

وشارك منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبي في بطولة مراكش الدولية، ببعثة تضم  6 لاعبين من بينهم 5 لاعبين ولاعبة في مسابقات العدو والرمي والوثب، وهم:

كريم محمود عبد التواب لاعب العدو في مسابقاتي 100 متر عدو و200 متر عدو فئة T44.

محمد كمال لاعب القرص فئة F37.

عبد الرحمن يوسف لاعب الوثب الطويل فئة T46.

جمعة محمد لاعب قذف القرص فئة F56.

مصطفى فتح الله لاعب العدو في مسابقة 200 متر عدو فئة T37.

سهيلة طه الصعيدي لاعبة قذف القرص فئة F57.

وترأس البعثة، الدكتور شعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، وضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب: محمد عيسى رئيس الجهاز الفني، وأحمد خيري مدرب رمي الرمح، وأحمد نصر مدرب العدو والوثب، ومحمود العطار إداري.

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