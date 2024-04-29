خبير اقتصادي: أسعار الذهب تشهد استقرارا وانخفاضا طفيفا الأيام القادمة

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي والباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، إن أسعار الذهب ستشهد استقرار وانخفاض طفيف خلال الايام القادمة.



وأشار البهواشي خلال تصريحاته لصدى البلد، إلي أن أسعار الذهب إذا ارتفعت خلال الأسابيع القادمة سيكون بسبب المناسبات والإقبال من المواطنين قبل عيد الأضحي المبارك.

وأشار إلى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية باتت العامل المؤثر في الأسعار بالسوق المحلية، وسط استقرار في سعر صرف الدولار، والعرض والطلب، مضيفاً أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية، ما زالت متماسكة.



وأكد الخبير الاقتصادي والباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، ان الانخفاض الذي سيشهده الذهب في الفترة الحالية طفيف للغاية.

أوضح، أن تحرير سعر الصرف يأتي في إطار القضاء على السوق الموازية، لافتا إلى أن الأسعار سوف تنخفض بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بعد نحو شهر من الآن، ولكن ستأخذ بعض الوقت حتى تعود لما كانت عليه.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة قضت على السوق السوداء للدولار نهائيًا وقامت بتوحيد سعر الدولار في فترة أقل من المتوقعة.