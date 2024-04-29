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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مبروك التكريم يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تبعث رسالة رثاء لوالدها

صدى البلد

رثت الفنانة ريهام عبد الغفور، والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، بكلمات مؤثرة، والذي وصفته بالفنان المخلص المحب لعمله والمسرح وجمهوره، ورمز الأمان والحب للجميع.

وقالت ريهام بكل حزن: في تصريحات خاصة لصدى البلد فقدنا أبا وفنانا ومعلما ناجحا.. شكرا والدي أشرف عبد الغفور السند والحضن" و بحبه وبقوله مبروك التكريم يا حبيبي".

جدير بالذكر ان الفنان أشرف عبد الغفور رحل عن عالمنا يوم 3 ديسمبر الماضى في حادث سيارة، ويعد الفنان الراحل أحد أوائل النجوم الذين اكتسبوا نجوميتهم من خلال شاشة التليفزيون، حيث شارك مع بدايات التليفزيون في بطولة مسلسل "القاهرة والناس" أحد أهم مسلسلات التليفزيون والذي استمر عرضه حوالي خمس سنوات.

 

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