بطولة إفريقيا|مدرب "السجون الكيني" للكرة الطائرة سيدات: التأهل لكأس العالم حلم الجميع

قال باراس جيمس، المدير الفني لفريق السجون الكيني، إن الفريق يخوض كل مباريات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» بتركيز شديد بحثا عن الوصول إلى المباراة النهائية من أجل المنافسة بقوة على التأهل لكأس العالم للأندية، الذي يمثل حلم للجميع في البطولة.

وأكد جيمس على أن فريقه يملك خبرات جيدة في البطولات الإفريقية، واعتاد المشاركة في هذه الأجواء لكنه يرى اختلافا في هذه النسخة؛ لكونها مؤهلة لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخ القارة، وهو ما يمثل حافز إضافي للجميع.



وأضاف أن فريق الأهلي يبقى المرشح الأبرز للتتويج بهذه البطولة لعدد من الاعتبارات يأتي في مقدمتها قوامه القوي الذي يضم لاعبات على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، كما يتميز بتنظيم الحدث على صالته ووسط جماهيره الكبيرة.